Handel ludźmi będzie wliczany do PKB?

Nowa propozycja Komisji Europejskiej zakłada wliczanie do produktu krajowego brutto krajów członkowskich czarnej strefy gospodarki, a co za tym idzie m.in. handlu ludźmi.



W przyszłym roku wszystkie kraje Unii Europejskiej będą wliczały do dochodu narodowego prostytucję, przemyt oraz produkcję i handel narkotykami. Czarną gospodarkę w PKB będzie musiała uwzględnić również Polska - czytamy w Gazecie Prawnej.



Zmiany wynikają z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 21 maja, które wejdzie w życie jesienią przyszłego roku.



W Polsce ten sposób obliczeń może podnieść wirtualny wskaźnik kondycji gospodarki o 16 mld złotych - a co za tym idzie jeszcze bardziej zadłużyć państwa, albowiem wskaźniki ostrożnościowe bazują na procentowym udziale w PKB.

