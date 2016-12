Zamordowano redaktora naczelnego magazynu Lotnictwo

Na warszawskiej Pradze, w siedzibie wydawnictwa Magnum X, zajmującego się tematyką wojskową, doszło dziś do zamachu na redaktora naczelnego czasopisma "Lotnictwo" - Krzysztofa Zalewskiego.



Do zabójstwa doszło na drugim piętrze w budynku wydawnictwa Magnum X przy skrzyżowaniu ulic Gocławskiej i Grochowskiej w Warszawie. Tuż po godzinie 14-tej do siedziby firmy wszedł 48-letni mężczyzna i zaatakował nożem przebywające tam osoby. Śmiertelnie poranił 46-letniego Krzysztofa Zalewskiego, który wskutek obrażeń zmarł na miejscu.



Sprawca zamachu znajduje się w stanie krytycznym w szpitalu, ponieważ podczas ataku doprowadził do eksplozji ładunku wybuchowego, trzymanego w ręku.



Krzysztof Zalewski był częstym i aktywnym komentatorem wydarzeń dotyczących katastrofy lotniczej w Smoleńsku.



