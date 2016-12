Sabotaż na Nowym Ekranie?

Wskutek wewnętrznego sporu między zarządem spółki a redaktorem naczelnym, platforma blogerów Nowy Ekran zniknęła z sieci - taka jest jak na razie oficjalna wersja zniknięcia portalu i wszystkich jego treści z Internetu.



Dotychczasowy redaktor Tomasz Parol stwierdził w oświadczeniu, że domena nowyekran.pl została mu ukradziona przez spółkę Nowy Ekran S.A. Druga strona osi konfliktu twierdzi natomiast zupełnie odwrotnie, podnosząc wątek celowego sabotażu.









Domena nowyekran.pl nigdy nie należała do spółki Nowy Ekran SA. Zawsze była moją własnością i do dnia dzisiejszego do godziny 9.26 Spółka korzystała z mojej uprzejmości zarządzając domeną. Wczoraj nastąpił tzw. atak na skrzynki Nowego Ekranu przez nieznaną osobę. Dziś w godzinach rannych zorientowałem się, że mam na mojej skrzynce prywatnej potwierdzenia dokonania operacji na moim prywatnym koncie w pl·, których nigdy nie dokonywałem. Ze zgrozą stwierdziłem, że nie tylko zostały zmienione moje dane kontaktowe (zamiast mojego adresu domowego został wprowadzony adres obecnej siedziby redakcji Nowego Ekranu ul. Wiktorska 65/26 Warszawa), ale też w moim imieniu została dokonana cesja domeny nowyekran.pl na nowego właściciela Nowy Ekran SA i domena została przeniesiona na konto klienta należące do tej spółki w nazwa.pl. Cesja w moim imieniu mogła zostać dokonana, gdyż jednocześnie Grabowski (prezes NE S.A.) zmienił mail kontaktowy z mojego prywatnego na jego prywatną skrzynkę andrzej.grabowski@dreamdommarzen.com i od tej pory maile z linkiem potwierdzającym dokonanie cesji trafiały do niego. Zagadką jest, w jaki sposób uzyskał dostęp do mojego prywatnego konta na nazwa.pl. Nie wiem, prawdopodobnie skorzystał z procedury odzyskiwania konta używając maila firmowego redakcja@nowyekran.pl gdzie jestem podpisany w stopce i skanie mojego podpisu - wszak w spółce jest pełno moich podpisów pod dokumentami.



Tomasz Parol