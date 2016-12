Wielka manifestacja w Warszawie już 23 marca!

Już ponad 10 tysięcy Internautów wyraziło swoje poparcie dla społecznego protestu celem odwołania obecnie funkcjonującego rządu.



Na profilu społecznościowym https://www.facebook.com/odwolac.tuska?fref=ts zawarli swoje postulaty:







1. Zmniejszenie liczby posłów do 100 z wyborami bezpośrednimi w Jednomandatowych okręgach wyborczych.

2. Likwidacja Senatu który nie spełnia swojej roli.

3. Likwidacja immunitetów poselskich aby nie dochodziło do nadużyć przez polityków.

4. Wprowadzić odpowiedzialność materialną i karną dla urzędników skarbowych oraz dla dyrektorów placówek państwowych w tym dla dyrektorów szpitali.

5. Wprowadzić nadzór nad pracą prokuratury. Za błędne decyzje oraz za dopuszczanie do uniewinnienia grup przestępczych a także morderców prokuratorzy powinni ponosić karę w postaci odebrania im uprawnień.

6. Odpolitycznić kolegium sędziowskie oraz wprowadzić Sąd najwyższy który byłby wybierany przez (1sędzia przez kolegium sędziowskie, 1 sędzia przez sejm , 1 sędzia przez prezydenta , 2 sędziów w wyborach ogólnokrajowych).

7. Zmiana struktur politycznych, partie będą finansowane tylko i wyłącznie przez składki członkowskie oraz z prywatnych pieniędzy , wycofanie dofinansowania przez państwo , oczywiście pełna transparentność dochodów partii politycznych.

8. Obniżenie akcyzy na paliwo oraz obniżenie podatku VAT do 19% aby wprowadzić pieniądze w obieg i rozwinąć gospodarkę.

9. Wprowadzanie ulgi dla nowo powstających firm poprzez zwolnienie z płacenia VAT-u przez pierwszy rok działalności.

10. Likwidacja nepotyzmu w firmach państwowych i likwidacja sztucznie stworzonych stanowisk dyrektorskich a pieniądze w ten sposób zaoszczędzone wprowadzić na stworzenie nowych miejsc pracy dla zwykłych ludzi.

11. Uzdrowienie służby zdrowia poprzez prywatyzacje oraz danie możliwości wyboru ubezpieczenia prywatnego lub państwowego.

12. Opodatkowanie koncernów zachodnich oraz Kościelnego majątku.

13. Pomoc polskim stoczniom oraz koncernom zbrojeniowym poprzez zakup polskiego sprzętu na wyposażenie armii i marynarki handlowej.

14. Przywrócenie ulg prorodzinnych dla rodzin najbiedniejszych.

15. Rozwiązanie największych afer oraz sprawdzenie rzetelności obecnych polityków. Jeśli postępowanie doprowadzi do wykazania nadużyć uprawnień ministerialnych nastąpi konfiskata majątków polityków odpowiedzialnych za straty państwa.

16. Wprowadzenie zaostrzonego prawa gospodarczego w przypadku zmów przetargowych i łapówkarstwa przy przetargach.

17. Przeprowadzić referendum w sprawie przystąpienia do strefy EURO .

18. Reforma szkolnictwa wyższego, likwidacja stypendiów państwowych wprowadzenie modelu amerykańskiego. Stypendia tylko dla najlepszych i sponsorowane przez prywatne instytucje.

19. Likwidacja uprzywilejowanych emerytur dla aparatu bezpieczeństwa z lat 45-89

20. Likwidacja CBA i zastąpienie jej agencją do zwalczania tylko i wyłącznie przestępstw gospodarczych.

21. Modernizacja służb prewencji oraz OSP i PSP i przekształcenie w format Gwardii Narodowej która byłaby wysyłana w razie kataklizmów i innych nieszczęść dotykających całe regiony Polski.