Aresztowany za nazwanie standardów białoruskimi?

Biuro Prasowe Konfederacji Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny informuje, że na dzisiejszym posiedzeniu Sadu Okręgowego w Warszawie został aresztowany lider Konfederacji Adam Słomka.



Powodem tej decyzji było domaganie się przez w/w realizowania prawa do jawności posiedzeń sądowych i wskazanie przez uwięzionego na stosowanie białoruskich standardów w wymiarze sprawiedliwości III RP.



Adam Słomka został przewieziony do warszawskiego aresztu przy ulicy Rakowieckiej.



Biuro Prasowe KPN-OP



