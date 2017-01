Mikrosłuchawka - droga na skróty?

Postępujący rozwój technologiczny i wszechobecna miniaturyzacja zmieniają sposób w jaki żyjemy. Dziś nikt nie wyobraża sobie świata bez Internetu, poczty w telefonie czy newsów od znajomych z Facebooka. Zmienia się także sposób edukacji.



Mimo tak galopującego postępu technologicznego i nieograniczonego dostępu do wiedzy wciąż wymaga się od studentów wkuwania formułek na pamięć. Nie uczy się sposobu zarządzania informacjami, odcinania się od zalewu treści nieistotnych a także ochrony przed nimi. Ofiary tego systemu szukają coraz nowszych sposób na ominięcie reguł, które nie zawsze wydają się właściwe.



Ściąganie



Tak ściąganie, które od zawsze w naszym kraju było czymś niemal sport narodowy weszło na zupełnie nowy poziom. Staniała technologia, Internet jest wszędzie... czyżby właśnie nadszedł czas na podłączenie naszej głowy do nieograniczonej sieci?



Mózg podłączony do Internetu



Jednym z najnowszych, ale jednocześnie znany w służbach specjalnych sposobów na zdobywanie informacji w sytuacjach, gdy nikt nie może się o tym dowiedzieć są zestawy z mikrosłuchawkami. Te małe urządzenia, mieszczące się w całości w kanale usznym i jednocześnie niewidoczne dla osoby postronnej zaczynają masowo wchodzić na nasz rynek.



Jednym z popularniejszych modeli jest Mikrosłuchawka TESLA Bluetooth który dzięki testom na setkach użytkowników, w obecnej wersji, stał się podobno najpopularniejszym zestawem do ukrytej komunikacji.





Kwestia czasu jak różne będzie postrzeganie informacji wypowiadanych "z głowy".



Dla czytelników portalu mamy specjalnie przygotowany przez producenta kod rabatowy, umożliwiający zakup zestawu TESLA Bluetooth NaNo z 14% zniżką. Kod: HOTNEWS (promocja ograniczona czasowo)

Komentarze (0):